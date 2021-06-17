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Antalya'da çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

17.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bülent Ecevit Bulvarı Çağlayan Mahallesi'nde Erkan Şahin (31) ile H.İ.D. (30) arasında otopark tartışması yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından oturduğu apartmanın asansörüne binmek üzere olan Şahin, peşinden gelen H.İ.D. tarafından sol karın boşluğundan bıçaklandı.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonrası Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.İ.D'nin birçok suçtan kaydının bulunduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

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