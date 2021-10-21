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Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

21.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı.

Pazarcı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın, iki saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında bir ahır, konteyner ve çok sayıda saman balyası yandı.

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