YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da cinayet sanığı iki kardeşin yargılanmasına başlandı

Antalya'da cinayet sanığı iki kardeşin yargılanmasına başlandı

15.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan: - "Sanıklara en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz. Anne olarak yüreğim yandı, tek oğlumu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum"

Antalya'da 15 aydır kayıp olan kişinin cesedinin bazı parçalarının foseptik çukurunda bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık iki kardeşin yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanıklar Mehmet Y. ile kardeşi Oktay Y, koronavirüs testleri pozitif çıktığı için katılmadı. Duruşma salonunda, öldürülen Süleyman Eken'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen sanık Mehmet Y'nin eşi Pembe Y, olay günü Oktay Y'nin eşini telefonla ısrarla aradığını söyledi.

Kardeşinin yanına giden Mehmet Y'nin bir buçuk saat sonra eve döndüğünü aktaran Pembe Y, eşinin suçsuz olduğuna inandığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Oğlumun mezarının tamamlanmasını istiyorum"

Adliye çıkışında Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan, gazetecilere, oğlunun alacağı olan parayı istediği için öldürüldüğünü iddia etti.

Adalete güvendiğini anlatan Akhan, "Oğlumun vücudunun bazı parçaları eksik, onların bulunmasını ve mezarının tamamlanmasını istiyorum. Sanıklara en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz. Anne olarak yüreğim yandı, tek oğlumu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum." dedi.

Ailenin avukatı Hüseyin İlerioğlu ise suçun sabit olduğunu, savcının detaylı bir araştırma yaptığını ve davadan adil bir sonuç çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

- Olay

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Eken'den haber alamayan annesi 13 Ocak 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, polis ekipleri Eken'in en son Mehmet Y. ve Oktay Y. kardeşlerle görüştüğünü tespit etmişti. Şüphelilerin Döşemealtı ilçesindeki annelerinin evinin bahçesinde 7 Nisan 2021'de iş makinesiyle yapılan aramada Eken'in parçalanan cesedinin bir kısmı bulunduktan sonra iki kardeş tutuklanmıştı.

İki kardeş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdiBinlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi
Antalya'da 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildiAntalya'da 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

Antalya Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Asya Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.