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Antalya'da cinayet suçundan müebbet hapisle cezalandırılan firari hükümlü yakalandı

25.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Antalya'da cinayet suçundan müebbet hapisle cezalandırılan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da 9 yıl önce işlenen cinayette bir kişiyi "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılan firari hükümlü Antalya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G'nin ilçede gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis ekibi, firari hükümlüyü yakaladı. Muğla'da 2012'de işlenen bir cinayetin sanığı olan M.G'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, adli mercilere teslim edildi.

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