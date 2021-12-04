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Antalya'da dağda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

04.12.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dağda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki dağda mahsur kalan iki kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Beldibi Mahallesi Göynük kanyonu Beydağları'nda yürüyüş sırasında kaybolan M.Ü. (31) ve M.Ç. (23), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 6 kişilik ekip olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaştıkları bölgede, 50 metre serbest tırmanış yaparak iki kişiye ulaştı.

Genel sağlık durumları iyi olan M.Ü. ve M.Ç, jandarma ekipleri tarafından dağdan indirildi.

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