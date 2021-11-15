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Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçünün kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı

15.11.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçünün kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Döşemealtı ilçesinde 13 Kasım'da yamaç paraşütüyle kayalık alana düşerek yaralanan Ali Kalaylı'nın (33) kurtarılma anı AFAD ekiplerince görüntülendi.

Kayıtlarda yaralının AFAD ekiplerince sedyeye alındığı ve dağlık alandan indirildiği görülüyor.

- Olay

Arkadaşlarıyla yamaç paraşütü yapmak için Bademağacı Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye gelen Ali Kalaylı, havalandıktan bir süre sonra kayalık alana düşmüştü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı Kalaylı, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kurtarılmıştı.

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