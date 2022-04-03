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Antalya'da deniz kirliliğine karşı su kaynakları analiz ediliyor

03.04.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun: - "Bir yerde azot veya alüminyum fazlaysa bir araya gelip değerlendirme yapıp, önlemler için çalışıyoruz"

Antalya Körfezi'nde müsilaj ve benzeri kirliliklerin oluşmaması için belli aralıklarla su kaynaklarından örnekler alınıp, analiz ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında su kaynaklarını tehdit edecek kirlilikleri engellemek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Haluk Akdolun, ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, ASAT Havza Koruma Şube Müdürü Mehmet Ulusoy, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan oluşan heyet, Kırkgöz, Arapsuyu ve çevresindeki su kaynaklarında gözlem yaptı.

Prof. Dr. Korun, Akdeniz'de müsilaj sorunu yaşanmaması için geçen yıl eylülden bu yana Antalya genelinde bulunan su kaynaklarında incelemeler yaptıklarını belirtti.

Belirledikleri istasyonlardan örnekler aldıklarını anlatan Korun, "Bu örnekler, laboratuvarlarda analiz ediliyor. Akdeniz Üniversitesi, ASAT ve Büyükşehir Belediyesinde görevli personel arkadaşlarla analizden çıkan sonuçları değerlendiriyoruz. Örnek verecek olursak bir yerde azot veya alüminyum fazlaysa bir araya gelip değerlendirme yapıp, önlemler için çalışıyoruz. Bu proje 3 yıl sürecek." ifadelerini kullandı.

Korun, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları değerlendirip, sonuçlarını ileriki süreçte kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

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