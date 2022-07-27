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Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

27.07.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şaban Karasu'nun (66) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, Burmahancı Mahallesi Uzunan mevkisindeki dereye devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Karasu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bölgeye gelen yakınları, gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik kaza

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