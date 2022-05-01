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Antalya'da dev dönme dolaptan "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek

01.05.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dev dönme dolaptan "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek

Antalya'daki bir lunaparkta yer alan 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan ışıklı kayan yazılarla "Bayramınız kemerli olsun" mesajı verildi.

Kentte faaliyet gösteren bir lunapark işletmesinde 2019 yılında faaliyete geçen ve "Antalya'nın Kalbi" adı verilen 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan, İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek olundu.

Mesajda, ışıklı kayan yazılarla emniyet kemeri simgesinin yanı sıra "Bayramınız kemerli olsun. Güvenli yolculuklar dileriz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, kent merkezinde Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan

Antalya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
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