YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

18.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Batuhan K. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Belek Mahallesi eski köprü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yol kenarında önce motosikleti gören ekipler, sürücüyü kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride buldu. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Batuhan K'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza yerine gelen gencin iş arkadaşları gözyaşı döktü.

Batuhan K'nin bir otelde garson olarak çalıştığı, motor tutkunu olduğu ve arkadaşlarına sürekli yeni aldığı motorunu çok sevdiğini anlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandıAntalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam ettiAK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik motosiklet kazası

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:53
Yatsı
21:15
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.