Antalya'da dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark dezenfekte edildi

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde dinozor maketlerinin yer aldığı Dinopark'ta da bu kapsamda çalışma gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin gün boyu vakit geçirdiği tesisin bilet gişeleri, dinlenme ve restoran alanları, çocuk oyun grupları ile park içerisinde yer alan dinozor maketleri dezenfekte edildi.

Dinopark Genel Koordinatörü Feride Uygur, alanda ziyaretçilerin temas ettiği tüm alanların özel sıvılarla temizlendiğini kaydetti.

Alanda hijyen şartlarına kuruldukları günden bu yana büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Uygur, özellikle çocuklara hitap eden bir işletme olarak bunu her şeyden önce vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini bildirdi.

Bundan sonraki süreçte dezenfeksiyon işleminin belirli periyotlarda yapılacağını aktaran Feride Uygur, alanda yapacakları çalışmalarla misafirlerini virüse karşı korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendireceklerini de dile getirdi.