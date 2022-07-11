Antalya'da doğa yürüyüşü yaparken kanyonda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları sırada yollarını kaybederek kanyonda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan H.Ç, H.G. ve H.G, bir süre sonra Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybederek mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 kilometre süren arama çalışması sonucu mahsur kalan kişilere ulaşıldı. Kanyondan kurtarılan H.Ç, H.G. ve H.G. Beldibi Jandarma Karakoluna getirildi.

Yapılan kontrolde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 3 kişi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

