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Antalya'da Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı

10.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ağaç evler ve hobbit evinin bulunduğu açık hava temalı Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1500 metrekare alana kurulan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, çok güzel işler yapılan Kepez'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hizmetlerinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür eden İleri, "16 kütüphane hedefi, gerçekten çok iddialı bir hedef. 12 kütüphane hayata geçmiş. Tebrik ediyorum. Bugünkü orman kütüphanesiyle ilgili bende oluşan hissiyat şuydu, bir tarafta orman, bir tarafta kütüphane... Kültürde, sanatta, teknolojide ileri gideceğiz. Bunların hepsini beraberce yapacağız. İşte belki de bunun çok somutlaşmış bir ifadesini şu an bugün burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Kepez'de gerçekleştirilen projelerin sadece kente değil Türkiye'ye değer kazandırdığını kaydetti.

Tütüncü ise ilçeye 29 Ekim 2023'e kadar 16 kütüphane kazandırma sözü verdiklerini anımsattı.

Bugün itibarıyla 12. kütüphaneyi açtıklarını dile getiren Tütüncü, "Bu kütüphanelerimizin birçoğu da temalı kütüphaneler. Bugün bir orman kütüphanesi açıyoruz. Aynı anda 300 kişinin çalışabileceği, içinde kablosuz internet erişiminden birçok hizmete kadar şehrin tam ortasında, ama sanki şehirden çok uzaktaymış gibi doğanın kucağında bir ortamı kitapseverlere sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle kütüphane okurların hizmetine açıldı.

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