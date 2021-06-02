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Antalya'da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, kapılarını açtı

02.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuarda sergilenen 140 bin lira değerindeki üzeri taşlarla süslü özel yapım ayakkabı ilgi odağı oldu - Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir: - "Butik bir fuar olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatında ciddi bir payı var. Burada 40 ülkeden bine yakın ziyaretçi ciddi bir alım yapıyor"

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Antalya'da düzenlenen Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı 10. kez kapılarını açtı.

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen fuara, yaklaşık 100 Türk ayakkabı üreticisinin yanında Balkanlar ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dört kıtadan profesyonel alıcı da katıldı.

Fuarda, Mardinli bir ayakkabı üreticisinin bir ayda ortaya çıkardığı, üzeri özel taşlarla kaplanmış el yapımı özel tasarım ayakkabı da sergilendi. Ziyaretçiler, yaklaşık 140 bin lira değerindeki ayakkabıyı inceledi, fotoğraf çekti.

İlgi odağı olan ayakkabının, "Made in Turkiye" etiketiyle yurt dışındaki fuarlarda da sergileneceği bildirildi.

Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 ülkeden bine yakın yabancı ziyaretçinin fuara katıldığını, tek hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

Fuarda erkek ve kadın ayakkabılarının sergilendiğini vurgulayan Demir, ayakkabıların toptan satış fiyatlarının 15 dolardan başlayıp, 80 dolara kadar çıktığını ifade etti.

Fuarda özel vitrinde sergilenen ayakkabının önemine işaret eden Demir, "Türk ayakkabı sektörünün üretimdeki başarısını göstermek için yapılmış, özel taşlarla süslenmiştir. Bunu, yurt dışındaki fuarlarda Türk markasının tanıtımı için kullanıyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde de ayakkabı sektörünün ihracat yaptığını belirten Demir, "Butik bir fuar olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatında ciddi bir payı var. Burada 40 ülkeden bine yakın ziyaretçi ciddi bir alım yapıyor. Burada Türkiye ekonomisine bu fuarın katma değeri 30-35 milyon dolar civarında rakam olacaktır." diye konuştu.

- "Ayakkabının yapımı bir ay sürdü"

Fuara 140 bin liralık özel ayakkabıyla katılan firmanın yöneticisi İlhami Yıldız da söz konusu ayakkabının değerinin parayla ölçülemeyeceğini söyledi.

Daha önceki yıllarda ürettikleri özel tasarım ayakkabıların yabancı koleksiyonerler tarafından satın alındığını anlatan Yıldız, "Bu yıl yine üzeri tamamen özel taşlarla kaplanan ve yapımı yaklaşık bir ay süren bir ayakkabıyı sergiliyoruz." dedi.

Fuar, 4 Haziran'da sona erecek.

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