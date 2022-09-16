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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

16.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İçinde yabancı uyruklu kadınların bulunduğu aracı durduran ekipler, kimlik ve pasaport kontrolü yaptı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ile kızı A.N. kurtarıldı.

Araçta bulunan B.B. ve A.K. ile suça iştirak ettiği belirlenen Ö.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 3 zanlı, tutuklandı. Yabancı uyruklu kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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antalya Manavgat fuhuş operasyon

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