YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi

30.09.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takımdan 4 sporcu altın madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi

Antalya'da 5'incisi düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Dünya Kupası, iki günlük mücadelenin ardından sona erdi.

Kaş ilçesinde düzenlenen ve CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında başlayan yarışlara, Türkiye ve 31 ülkeden 71 sporcu katıldı.

Yarışlarda, milli takımdan Rüstem Derin, Görkem Gedik, Şahika Ercümen ve Birol Özbek altın madalya kazandı.

Sabit ağırlık çift palet (CW-BF) branşında 94 metreye dalarak, Türkiye rekorunun sahibi olan Derin, bu sonuçla 85 metreyle kendisine ait rekoru geliştirdi.

Sporculardan Gedik ise "sabit ağırlık paletsiz ip desteksiz" branşında 65 metreye inerek, daha önce kırdığı Türkiye rekorunu 2 metre geliştirdi.

Ercümen de "paletsiz ip destekli" branşında 82 metreye dalarak, kendisine ait Türkiye rekorunu 1 metre daha ileriye taşıdı. Özbek ise "CNF Master"da 57 metre dalışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası öncesi katıldığı yarıştan altın madalya ile ayrıldığını belirterek, gururlu olduğunu söyledi. Dünya Şampiyonası'nın da Kaş'ta yapılacağını aktaran Ercümen, "Şimdiki hedefim, Dünya Şampiyonası'nda hem ülkemize madalya kazandırmak hem de yeni Türkiye rekorları kırmak." dedi.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da otizmli bireylerin aileleri, bakımevinde işkenceyle öldüğü iddia edilen genç için buluştuAntalya'da otizmli bireylerin aileleri, bakımevinde işkenceyle öldüğü iddia edilen genç için buluştu
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlıKonyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
Kaş ilçesi rekor dalış dünya kupası

Antalya Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:05
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.