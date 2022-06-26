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Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

26.06.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karalar Mahallesi'nde elektrik direğinde çalışma yapan 31 yaşındaki Habip Karalarlı akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğinde asılı kalan Karalarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karalarlı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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