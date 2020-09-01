Antalya'da engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

- Yaşadıklarını bıraktığı mektupta anlamıştı

İnan Berak'ın, olaydan 2 hafta önce mahalle muhtarına hayat hikayesinin yazılı olduğu bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı. Kadının mektubunda, eşi ve kayınbiraderinin kendisine şiddet uyguladığına dair ifadeleri de yer almıştı.

Polise teslim edilen mektupta, talihsiz kadın hayat hikayesini şu cümlelerle anlatmıştı:

"Oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Evliliğim boyunca 8 yıl şiddet gördüm. Ağır bir ameliyat geçirdikten sonra eşim şiddet uygulamamaya başladı. Düzeldi sandım. Kendi adıma kredi çektik, arabayı aldık. Arabanın devrini kocam kendi üstüne aldıktan sonra kaçtı. Arabanın bütün borçları üstüme kaldı. Malulen emekli olduğum için maaşıma da banka el koydu. Eşimin ağabeyi de şantaj yapmaya başladı. Kocamdan anlaşmalı boşanmazsam borçları ödetmeyeceğini söyledi. Dediğini de yapıyor ve borçları ödetmiyor. Evden çıkmam için bana baskı yapıyor. Elektrik ve su saatini üzerime aldığım için boğazımı sıkarak beni öldürmeye çalıştı ve sürekli tehdit ediyor, 'Senin kemiklerini kırmadığıma çok pişmanım.' diyor. Eşim de çocuğumla beni sıkıntılarla ortada bırakıp bir lokma ekmeğe muhtaç etti. Eşimin abisi beni daha hala evden atmaya çalışıyor. Oğlumun ve benim sağlık sorunlarımız hala devam ediyor."

