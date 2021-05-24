Antalya'da eşi tarafından öldürülüp çukura gömüldüğü iddia edilen kadının cenazesi defnedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp ihbarında bulunan eşi tarafından öldürülüp iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü öne sürülen kadının cenazesi defnedildi.

İki çocuk annesi Aslı Ö'nün (36) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Alanya'ya getirildi.

Cenaze, Konaklı Mahallesi'ndeki Kökleme Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu arada, Aslı Ö'nün sık sık tartıştığı eşi M.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, uzaklaştırma süresinin bitmesinin ardından çiftin yeniden birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Aslı Ö'nün komşularından Nurettin Uludağ, gazetecilere, çiftin zaman zaman tartıştığını duyduklarını söyledi.

Bu tartışmalarda ailelerin bir araya gelerek ara buluculuk yaptığını anlatan Uludağ, "Bir iki kez ayrılma aşamasına da gelinmiş ama 'Birbirimizi seviyoruz, ayrılmak, boşanmak istemiyoruz' deyince aileler geri çekilmiş. Ondan sonra neler olduğunu kimse bilmiyor." dedi.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö'nün kaybolduğunu bildirmiş, yapılan araştırmada içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği tespit edilen şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Sorgusunda boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

