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Antalya'da eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

09.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eşi tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün markette tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Oba Mahallesi'ndeki markette tartıştığı eşi Yahya Y. (52) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Gönül Y'nin (43) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, toprağa verilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü.

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

- Belediye Başkanı'na saldırıdan ceza almış

Eşini öldürdükten sonra av tüfeğiyle kendisini yaralayan Yahya Y'nin, 2009 yılında Alanya'nın Tosmur Beldesi Belediye Başkanı Musa Özdemir'e silahlı saldırıda bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu öğrenildi.

Dün Oba Mahallesi'ndeki kendilerine ait markette çalışan Gönül Y. ile iş yerine gelen eşi Yahya Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Yahya Y. tartışma sırasında av tüfeğiyle önce eşine, sonra kendisine ateş etmişti.

Gönül Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Yahya Y. hastaneye kaldırılmıştı.

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