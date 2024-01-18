YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında

AA AA
18.01.2024 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle kavga ettiklerini kaydetti.

Olay günü morali bozuk olduğu için alkol aldığını ve kayınpederini arayarak "Kızını almasını" söylediğini anlatan Güzelçolak, daha sonra eşiyle de konuşmak için iş yerine gittiğini belirtti.

Eşini iş yerinde bulamadığını, arkadaşlarının "Hastaneye gitti" dediğini dile getiren sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Eşimi aradım, nerede olduğunu sordum, işte olduğunu söyledi. Yalan söylediğini, iş yerinin önünde olduğumu söyledim. Doktora gittiğini söyledi. 'Beni arasaydın, bana söyleseydin ben seni doktora götürmez miydim' dedim. Eşim daha sonra iş yerinin önüne geldi. Birlikte eve gittik. Lavaboda ellerini yıkadığı sırada 'Kiminle buluşmaya gittin, yine teyzemin kocasıyla mı buluştun' dedim. Bana sinirlendi. 'Evet, aldattım seni. Senden boşanacağım, hakkımı sonuna kadar alacağım' dedi. Aileme küfretti. Sinirlendim. Dedemden kalma silahı alıp ateş ettim."

Olayda kullanılan silahı daha önceden hazırlamadığını ileri süren Güzelçolak, "Bana 'Özür dilerim, ayrılalım' dese şu an burada değildim. Bu saatten sonra geriye dönme durumumuz yok. Öldürmek isteseydim onu iş yerinin önünde öldürürdüm. Sadece konuşmak için eve gitmiştik. Fiziksel temasım olmadı, amacım öldürmek değil, konuşmaktı. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

ÇİFTİN KIZLARI DURUŞMADA DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün kızı A.Ç, babasından şikayetçi olduğunu belirterek, anne ve babasının yıllardır kavgalı olduğunu anlattı.

Babasının iddia ettiği aldatma olayının doğru olmadığını ifade eden A.Ç. "Anneme sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uygulardı. Devamlı kavga ederlerdi. Babamın bahsettiği kaybolan otomatik silahını, anneme bir kötülük yapar diye evden alıp götürdük. Çünkü annemi 'Seni öldüreceğim' diye tehdit etmeye başladı. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra eve gittiğimizde silah temizleme malzemelerini gördük." diye konuştu.

Diğer kızları Ş.Ç. de babasının annesine şiddet uyguladığını belirterek, "Yaklaşık 2 senedir tehdit ediyordu. Babam hiçbir zaman boşanmaya yanaşmadı. Annemi hastaneye götürebileceğini söylüyor ama annemin selamını dahi almıyordu. Aldatma olayına da inanmıyorum." sözlerini sarf etti.

İbrahim Güzelçolak, Yeniköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nadire Güzelçolak'ı (42), 19 Eylül 2023'te av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandıBursa’da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İş yeri kiralarında fahiş fiyat balonu patladıİş yeri kiralarında fahiş fiyat balonu patladı
Ergan Dağında güvenlik onlara emanetErgan Dağında güvenlik onlara emanet
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya kadın cinayeti Döşemealtı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Orkide eczanesi
Kas
Turunç eczanesi
Alanya
Büke eczanesi
Alanya
Yiğiter eczanesi
Kemer
Çağla eczanesi
Kemer
Şifa eczanesi
Serik
Kaş derman eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.