YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

13.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'da eşi Rabia D'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Besat D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada Rabia D'nin annesi Nadire Salta, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları Canel Durak ve Dicle Demirel ise eylemin kasıtlı işlendiğini, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık avukatı Görkem Şener ise Besat D'nin eşi Rabia D'nin Hüseyin B. ile ilişkisine rağmen sahip çıktığını, tedavisi için hastanelere götürdüğünü savundu. Besat D'nin eşini öldürme kastının olmadığını ileri süren Şener, tahliye istedi.

Sanık Besat D. ise son sözünde öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, "takdir mahkemenindir." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti ise tasarlayarak öldürme suçunun olmadığına karar vererek sanık Besat D'ye, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, 21 Mart 2021'de motosikletli Hüseyin B. ile yanındaki eşi Rabia D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, kaçan şüpheli ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Şehit polis memuru Hüseyin Duman, memleketinde son yolculuğuna uğurlandıŞehit polis memuru Hüseyin Duman, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söylediÖzel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:03
Yatsı
21:31
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.