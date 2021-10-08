Antalya'da eşini silahla öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Rabia D'yi öldürdüğü öne sürülen Besat D'nin yargılanmasına başlandı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, müşteki anne Nadire Salta ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu Besat D. (52) ise bulunduğu Eskişehir L Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Besat D, eşi Rabia D'yi (34) öldürme gibi bir kastının olmadığını söyledi.

Eşini çok sevdiğini herkesin bildiğini savunan Besat D. "Evlendiğinde uyuşturucu içerdi ama az. Cezaevine düşüp, çıktıktan sonra olumsuzluklar başlamış. Evin eşyalarını sattı, çocuklar dışarıda kaldı. Boşanmak istediğimde de annesi Nadire Ana, bana 'Düşeni kaldırmak gerekir' deyince devam ettim." dedi.

Tedavisi için eşini hastaneye de götürdüğünü anlatan Besat D. olaydan bir gün önce Rabia D'nin yine sinir krizleri geçirdiğini ileri sürdü. O an yanından çıkıp gittiğini dile getiren Besat D. "Sonra jandarmaya gittiğini öğrendim. Bana da jandarmaya git, denilince gittim, Biraz bekledim. Sonra arkadaşı Hüseyin B. gelince bana yakınları tarafından 'çık git' denildi. Araçla ağır ağır giderken motosikletteki Hüseyin B. beni gördü ve sırıttı. Bu gülünce aracı önüne kırdım ve silahla havaya bir el ateş açtım. O ara Rabia elime yapıştı. Silah ateş aldı. Eşimi öldürmek istesem zaten daha önce yapardım." ifadelerini kullandı.

Müşteki anne Nadire Salta ise Besat D'den şikayetçi olduğunu belirtti. "Kazayla bir-iki olur ama 5 kurşun üzerinden geçmiş." diyen Salta, Besat D'nin sürekli "Kafana sıkarım, öldürürüm" tehditlerinde bulunduğunu savundu.

Tanık Gökhan Salta ise karı koca arasındaki ilişkiyi düzeltmeye çalıştıklarını, Besat D'nin de 2 aylık sürede bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydetti.

Kardeşinin ilişkiyi bitirdiğini, Besat D'nin de boşanma davası açtığını bildiren Gökhan Salta, Besat D. ve Hüseyin B'nin, Rabia D'nin uyuşturucu zaafını kullandığını ileri sürdü. Gökhan Salta, Hüseyin B'nin de en az Besat D. kadar suçlu olduğunu öne sürerek, kardeşinin Hüseyin B. ile sevgili hayatı yaşadığını iddia etti.

Sanık avukatları ise Rabia D'nin Hüseyin B. ile bir ilişkisinin söz konusu olduğu iddiasını paylaştı. Avukatlar, "Besat D'nin eşini daha önce öldürebilme fırsatı varken yapmıyor. Eşini, tedavisi için hastanelere götürüyor. Ayrıca bunu da ağır tahrik altında yapıyor. Tasarlama söz konusu değil. Besat D'nin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

- Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, 21 Mart 2021'de motosikletli Hüseyin B. ile yanındaki eşi Rabia D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, kaçan şüpheli ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

