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Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

05.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski ortağını bıçakla öldüren ve iş yerindeki güvenlik kamerasının kayıt cihazını yanına alarak kaçtığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Sadettin A'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli U.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

U.A. emniyetteki ifadesinde markete eskiden ortak olduğunu ve 80 bin lira alacağı kaldığını iddia etti.

Borcunu istemek için markete gittiğini ve Sadettin A. ile aralarında çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini ifade eden U.A'nın sorgusunda kaçarken marketin kasasından 3 bin 150 para aldığını da itiraf ettiği kaydedildi.

Şüphelinin kaçarken attığı güvenlik kamerası kayıt cihazının polis ekiplerince bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlının, savcılıktaki sorgusu sürüyor.

- Olay

Saray Mahallesi'nde dün market işleten Sadettin A. ile eski ortağı U.A. arasında iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Sadettin A, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iş yerindeki güvenlik kamera sistemine ait kayıt cihazıyla kaçan U.A, polis ekiplerince otobüste yakalanmıştı.

Antalya'da eski ortağını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Alanya

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