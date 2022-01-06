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Antalya'da esnaf ile ünlü markaların avukatları arasında "taklit ürün" gerginliği

06.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da esnaf ile ünlü markaların avukatları arasında "taklit ürün" gerginliği

Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf ile ünlü markaların avukatları arasında "taklit ürün" satışı nedeniyle gerginlik yaşandı.

Belek Turizm Merkezi'ne gelen ünlü tekstil markalarının avukatları, bazı iş yerlerinden daha önce tespiti yapılan ürünleri almak istedi.

Esnafın duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı ile Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, esnafla görüşerek gerginliğin büyümesini önledi.

Görüşmenin ardından kalabalık dağıldı.

Savaş, gazetecilere, yapılan işlemin yeni bir uygulama olmadığını söyledi.

Avukatların daha önce tutulan tutanaklar doğrultusunda yediemine teslim edilen ürünleri almak için geldiklerini belirten Savaş, "Esnafımızla görüştük, gerginliği giderdik. Yetkili birimlerle görüşmeye devam edeceğiz. Bu konu herhangi bir sıkıntı yaşanmadan, kimsenin burnu kanamadan acilen çözülmeli." diye konuştu.

Savaş, hazırlığı yapılan düzenlemenin ardından esnaf ile avukatların karşı karşıya gelmeyeceğini dile getirdi.

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