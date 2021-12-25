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Antalya'da evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

25.12.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evde çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi

Antalya'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki dört katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen çok sayında itfaiye ekibi, binanın üst katlarında oturanları tedbir amaçlı tahliye ederek alevlere müdahalede bulundu.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan, duman ve alevlerden etkilenen kadına 112 Acil Servis ekibince ambulansta müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarını aynı binanın bitişiğindeki diğer blokta oturanların balkondan izlemesi dikkati çekti.

Binanın zemin katında dükkan işleten Şerafettin Küçüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri fark edince itfaiye ekiplerini aradığını, bu sırada evden çıkan kadının bayıldığını dile getirdi.

Sağlık ekiplerini aradıklarını anlatan Küçüker, "Kadın eli, yüzü simsiyah olarak aşağıya indi, sonra bayıldı. Ambulansa aldılar. Aile kirada oturuyordu, eşi ve çocukları evde yoktu. Öğrendiğim kadarıyla kadın kocasına kızıp evini yakmış." iddiasında bulundu.

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