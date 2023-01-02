YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu

Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu

02.01.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir evde çıkan yangında apartmandaki diğer daireler de zarar gördü.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında oturanlar tahliye edilirken, kapısını açamayan 82 yaşındaki Arzu Kaçar'ın dumandan etkilenmemesi için evin balkonuna çıkması istendi. Balkona çıkan Kaçar, yakınlarının gelip kapıyı açmasıyla binadan çıkarıldı.

Bu arada, yangın sırasında evde bulunan lise öğrencisi Azra Tükel kedileriyle dışarı çıktı.

Dumandan etkilenen kedilerden birinin öldüğü, diğerinin veterinerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde de hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildiAlanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildi
Adıyaman'da tütün üretim tesisi açıldıAdıyaman'da tütün üretim tesisi açıldı
Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıArtvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın polis kedi İtfaiye

Antalya Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:19
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.