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  4. Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA AA
02.01.2025 14:28
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Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.

Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde tepside yakılan kömürden sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin, Antalya'daki Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

OLAY

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 13 Kasım 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sevk edilen ekipler İranlı 3 kardeşin evde cansız bedenlerini bulmuştu.

Yapılan incelemede dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen teslim alınmamıştı.

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antalya cenaze morg

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