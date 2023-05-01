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Antalya'da evinde yangın çıkan engelli yaralandı

01.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan engelli hastaneye kaldırıldı.

Burmahancı Mahallesi Gebiz yolundaki iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada mahalle sakinleri evde yalnız olan ve alevlerin arasında kalan engelli Sinan Korkmaz'ı (56) kurtardı.

Vücudunda yanıklar oluşan Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

İkinci katta oturan 83 yaşındaki Salih Korkmaz, gazetecilere, oğlunun yüzde 83 engelli raporunun olduğunu söyledi.

Yangının elektrikli çaydanlıktan çıkmış olabileceğini belirten Korkmaz, daha önce de evlerinde yangın çıktığını anlattı.

Korkmaz, yaşlandığı için ilgilenmekte zorlandığı oğlunun bakımevine yatırılmasını istediğini ifade etti.

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