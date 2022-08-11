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Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

11.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca'ya bir otomobilden tabancayla ateş edildi.

Yaralanan Koca, yakınları tarafından önce ilçedeki bir hastaneye, ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gülhan Koca'nın ilçede yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik silahlı saldırı

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