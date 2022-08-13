Antalya'da evinin önündeki kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gedik Mahallesi'nde Gülhan Koca'yı evinin önünde silahla öldürdükten sonra kaçtığı Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan Y.K. (26) Serik'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta, evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirlemiş, zanlı Sivas-Erzincan kara yolunda Hafik ilçesi bölgesinde yakalanmıştı.

