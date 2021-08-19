Antalya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da telefonda dolandırıcılık girişiminde bulunduğu öne sürülen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.G, adının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığını iddia eden ve kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişinin hesaplarındaki 1 milyon lirayı çekerek kendisine teslim etmesini istediğini belirterek, şikayette bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin İ.E. olduğu belirlendi.
İ.E. yapılan operasyonla yakalandı.
Değişik suçlardan 7 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Zanlı, sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
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