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Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Antalya Antalya Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY Gözaltı

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