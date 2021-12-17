Antalya'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir hükümlü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay cezası bulunan S.Ü, Şekerhane Mahallesi'nde kullandığı araçta yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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