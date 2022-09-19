Antalya'da firmalar dünya pazarlarına "ATSO Global" ile açılıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "ATSO Global Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" ile Türk firmalarını 100'den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturduklarını bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, üyelerini yurt dışı pazarlara açmak, ihracat potansiyelini artırmak ve yabancı yatırımcı çekmek için kurdukları ATSO Global biriminin başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarını ATSO Global'in imkanlarını kullanmaya davet eden Çetin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 firmaya danışmanlık hizmeti sunuyoruz. ATSO Global, dört yılda yüzlerce iş birliği etkinliğine ve projeye imza atarak Türk firmalarını 100'den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturdu. Salgın sürecinde bile sanal ticaret buluşmalarıyla firmalarımızı dünyanın dört bir yanında sektörleriyle ilgili pazarlarla buluşturduk, yeni ihracat kapıları açtık. Yurt dışından kentimize yatırımcılar çektik. Bugün 5 binin üzerinde yabancı ortaklı üyemiz var. İstanbul'dan sonra en çok yabancı üyesi olan odayız. Antalya olarak yakın dönemde 3 milyar dolar ihracatı konuşacağız."

ATSO Global'in girişimleriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, Türkiye'ye gelen heyetlerin en çok ziyaret ettikleri kurumların başında ATSO'nun geldiğini vurguladı.

Salgın sonrası üyelere yönelik e-ticaret eğitimlerinin hızlandığına dikkati çeken Çetin, e-ticaretin yanı sıra ticari istihbarat ve pazar araştırması, ihracata yönelik dijital pazarlama, Kovid-19'un dış ticarete etkileri ve temel dış ticaret eğitimleri verdiklerini bildirdi.

