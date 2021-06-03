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  4. Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

03.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bölge Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin 22 ve İl Jandarma Komutanlığının 7 kişilik ekibi drone ve iz sürme köpeklerinin de yardımıyla bölgeyi tarıyor.

Ekipler, bugünkü çalışmalarını Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyunda sürdürdü.

Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

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