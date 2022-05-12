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Antalya'da gastronomi çalıştayı düzenlendi

12.05.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ersin Yazıcı: - "Antalya'da deniz, kum, güneşin yanına gastronominin, kentin lezzetlerinin de eklenmesi, turistlerin Türk mutfağından farklı lezzetleri tadıp dönmesi gerekiyor"

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da deniz, kum ve güneşin yanında gastronominin de öne çıkması için "Antalya'nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler Çalıştayı" düzenlendi.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) tarafından, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) desteğiyle Lara bölgesindeki bir otelde organize edilen çalıştayda, gastronominin geliştirilmesi için öneriler sunuldu.

Vali Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 21-27 Mayıs'ın bundan sonra "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlanacağını anlattı.

Hafta kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde Türk mutfağıyla ilgili lezzetlerin tanıtılacağını, sunulacağını belirten Yazıcı, Bakanlıkça hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında 218 tarifin bulunduğunu, bu çalışmaların lezzetlerin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Kültür unsurlarının önemine işaret eden Yazıcı, "Turizme öncülük eden bir kentiz. Tatil için dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize lezzetlerimizi de sunmalıyız. 'Köfte piyaz yiyelim.' düşüncesinin yanına yeni lezzetler eklenmeli. Antalya'da deniz, kum, güneşin yanına gastronominin, kentin lezzetlerinin de eklenmesi, turistlerin Türk mutfağından farklı lezzetleri tadıp dönmesi gerekiyor. Bunun için yapılacak çalışmalara Valilik olarak her zaman destek veriyoruz." diye konuştu.

- "Antalya'nın unvanlarına 'gastronomi kenti'ni de katmalıyız"

ATSO Başkanı Davut Çetin de yıllardır Antalya'nın turizmini çeşitlendirmeye, marka değerini artırmaya çalıştıklarını, kent turizmini geliştirme konusunda kültür ve sanat projeleri yaptıklarını anlattı.

"Rota Antalya" gibi dijital turizm uygulamalarının ardından "gastronomi turizmi"ni çalışma programına dahil ettiklerini vurgulayan Çetin, "Antalya piyazına, serpme böreğe, tahinli kabak tatlısına, turunç kabuğu ve bergamot kabuğu reçeline coğrafi işaret aldık. Gastronomide az sayıda yıldız yaratmanın ötesine geçmeli, kentte gastronomi kültürünü geliştirmeli, Antalya'nın unvanlarına 'gastronomi kenti' unvanını da katmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çetin, tedarik ağı konusunda 26 ve 27 Mayıs'taki Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları'nda ilk adımı atıp iş birliği yapması gereken sektörlerden bazılarını bir araya getirerek, belirli temalarda sektörel ağların kalıcı olmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun programları nedeniyle küçük bir rahatsızlık geçirmesi sonucu çalıştaya katılamadığını belirtti. Tuncer, turizmde dünyanın vazgeçilmez destinasyonları arasında yer alan kentin bu zenginliğinin, gastronomiyle daha da güçleneceğini anlattı.

AGYİD Başkanı Zeki Özen, kenti gastronomi destinasyonu haline getirebilmek için çalıştayda yol haritası belirleyeceklerini, bunların uygulanmasının da takipçisi olacaklarını vurguladı.

Gastronomi yazarı Emin Altıner'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de birçok otelin başarılı şekilde gastronomi lezzetlerini sunmaya başladığını ifade etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise kentin lezzetlerinin tanıtılmasına yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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