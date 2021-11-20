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Antalya'da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü

20.11.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geri manevra yapan babanın kullandığı aracın çarptığı ikizlerinden biri öldü

Antalya'da serada çalışan babanın geri manevra sırasında aracıyla çarptığı ikizlerinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Muhammet Kaya, eşi ve ikiz çocukları Araf ve Aras Kaya (3) ile Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'ndeki seraya çalışmaya gitti.

Kaya, burada, plakası henüz öğrenilemeyen pikapla geri manevra yapmak isterken ikiz çocuklarına çarptı.

Durumu fark eden aile, yaralanan ikizleri Muratpaşa ilçesindeki özel hastaneye götürdü.

Burada yapılan müdahaleye rağmen çocuklardan Araf hayatını kaybetti, Aras ise tedavi altına alındı.

Kaya ailesinin, tüp bebek tedavisiyle çocuklarını dünyaya getirdiği öğrenildi.

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