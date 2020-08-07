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Antalya'da girdiği kanalda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Antalya'da girdiği kanalda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı.

Arama çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfından dalgıçlar katılıyor.

Aramalara, sahil güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.

Antalya'da Baraj Mahallesi'nde dün girdiği kanalda akıntıya kapılan Sezgin Andariman (17) kaybolmuştu.

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