Antalya'da gümrük kaçağı tıbbı ürün ve kaçak sigara operasyonunda 6 kişi yakalandı

Antalya'da gümrük kaçağı tıbbi ürün ve tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 850 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Muratpaşa ve Kemer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise 45 bin 800 gümrük kaçağı boş makaron, 27 bin içi tütünlü doldurulmuş makaron, 66 koli sigara sarma kağıdı, 37 koli nargile tütünü, 105 paket TAPDK bandrolü, 2 sigara basma makinası, 1378 kaçak sigara, 526 elektronik sigara likiti, 148 elektronik sigara, 21 puro ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

