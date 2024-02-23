Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, kurdele kesiminin ardından katılımcı üniversitelerin rektörlerine ve sponsorlara plaket verildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada bu alandaki en başarılı organizasyonlardan birini gerçekleştirdiklerini, katılan firmaların çok seçkin, etkinliklerin de son derece dolu olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Atay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kuruluşundan bu yana önemli bir paradigma değişimine gittiğini, artık insanı kaynak olarak değil, yetenek olarak gördüklerini belirtti.

Devlet olarak bu yetenekleri keşfetmeye yönelik araçlar, enstrümanlar geliştirdiklerini ifade eden Atay, "Gençler bu kariyer fuarları ve kariyer planlama dersi gibi pek çok ayrı aracı kullanarak kendilerini keşfediyorlar. Henüz okuldayken ne iş yaparlarsa daha iyi, ne iş yaparlarsa daha başarılı olurlar, bunun farkına varıyorlar. Bu konuda geliştirdiğimiz ekonometrik modele göre de 20-24 yaş grubu gençlerin istihdamında Türkiye'de 10 puanlık bir artış oldu. Son 5 yılda bu 10 puanlık artışla 6,1 oranında etki ürettiğimizi görebiliyoruz." dedi.

"DÜNYADA EN ÇOK İSTİHDAM SORUNU YAŞANAN YAŞ GRUBU 20-24 YAŞ"

Atay, "Mezun olayım ve bana birisi iş versin" kültürünün cari bir yaklaşım olmadığını, iş bulmanın ölçüsünün daha çok yere başvurmak, kendini daha çok geliştirmek, daha çok kendini ifade etmek olduğunu söyledi.

"'Ben şu üniversiteden mezun oldum. Bana birinin iş vermesi gerekiyor' anlayışını bu gençlerde kaldırdık." diyen Atay, şöyle devam etti:

"Türkiye'de arkadaşlar, bir yandan birileri 'İşte gençler işsiz' falan diyor ama biz biliyoruz ki çok ciddi oranda gencimiz dördüncü sınıftayken işini bulmuş oluyor. Hem zaten dördüncü sınıfta ders yoğunluğu da azalıyor. Kurumsal şirketler, yetenekli çocukları keşfediyorlar ve sözleşmeli olarak çalıştırıyorlar. Proje bazlı çalıştırıyorlar. Bakın 20-24 yaş grubu istihdamda İtalya'yı, İspanya'yı geçmiş durumdayız. Dünyada en çok istihdam sorunu yaşanan yaş grubu 20-24 yaş, yani üniversitelilerin istihdamı. Biz şu anda 'Dünyanın en iyisi falanız' demiyoruz ama bizden daha gelişmiş olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz ülkelerden daha iyi bir duruma geldik. Sırf bu araçları doğru ve etkin kullandığımız için. Bunlardan sonuç aldığımızı görüyoruz."

"BİZİM GENÇLERİMİZİN ASLINDA KÖTÜ BİR AJANDASI YOK"

Türk gençlerinin çok özverili, çok iyi niyetli ve kreatif olduğunu dile getiren Atay, yapılan kurumsal ve uluslararası çalışmalarda, Türk gençlerinin daha çok gelişmiş olduğu düşünülen uluslardaki gençlere kıyasla daha yaratıcı, sonuç almaya odaklı olduğu ve en önemlisi de inisiyatif kullandığının ortaya çıktığını ifade etti.

Atay, dünyanın ekonomik olarak en büyük ülkelerinin en büyük şirketlerinde muhakkak Türklere yer verilmeye başlandığını belirterek, "Önce bir Türk oraya giriyor. Arkasından üç, beş, on tane birden alıyorlar. İstihdam ediyorlar. Çünkü bizim gençlerimiz inisiyatif kullanıyor. Çünkü bizim gençlerimizin aslında kötü bir ajandası yok. Millet olarak, başka toplumlarla geçinmeyi en iyi bilen milletlerden birisiyiz. Dolayısıyla bizim gençlerimiz nerede olurlar, hangi ülkede olurlar, hangi şirkette olurlarsa olsunlar çok rahat iletişim kuruyorlar ve sorunlara çözüm üretebiliyorlar. Bunu nasıl üretiyorlar? İnisiyatif alarak. İnisiyatif alma önemli bir tutumdur. Yani sonradan çok kolay geliştirilebilen bir şey değildir." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da kariyer fuarlarının, hem katılımcılar hem de işverenler için benzersiz fırsatlar sunduğunu belirterek, fuarda 200'den fazla firmanın bir araya geldiğini söyledi.

AA STANDINA GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansının (AA) açtığı standı ziyaret etti.

AA standına yoğun ilgi gösteren gençler, görevlilerden kariyer fırsatlarına ilişkin bilgi aldı.

Fuarı ziyaret eden gençler, firma temsilcileriyle bir araya gelerek, iş, staj, eğitim, konferans, mülakat gibi deneyimler elde edebilecek.

GÜNKAF'a kayıt olanlar arasından yapılacak çekilişle 5 öğrenci, Türk Hava Yollarından Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş uçak bileti kazanacak.

Öğrencilere çekilişlerde Antalyaspor'un Süper Lig maçları için bilet, spor merkezine aylık üyelik ve dalış eğitimi gibi farklı hediyeler de verilecek.

Fuar, yarın sona erecek.

