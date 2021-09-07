Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Antalya'da 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını otomobilde bırakarak define aramaya gittikleri öne sürülen 2 kişi, mahsur kaldıkları Güver Uçurumu'ndan kurtarıldı.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ferhat İ. ve Ahmet D, Güver Uçurumu'nda kaybolduklarını bildirdi.

Yardım isteyen kişiler, yanlarındaki 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da yaklaşık 9 saattir bir miktar gıda ve içecekle otomobilde kendilerini beklediklerini belirtti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri, önce otomobildeki çocukları kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

UMKE'ye ait termal kameralı drone ile yaklaşık 14 saat süren arama çalışmalarının ardından 2 kişinin sarp bölgede mahsur kaldıkları belirlendi.

Uçuruma iplerle inen UMKE görevlileri, mahsur kalan 2 kişiyi yukarı çekmeyi başardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişinin bölgeye define aramak için geldikleri ileri sürüldü.

Uçurum bölgesine girdikleri ve izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

