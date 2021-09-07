YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Antalya'da Güver Uçurumu'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

07.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanlarındaki 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğu otomobilde bırakan kişilerin bölgeye define aramak için geldikleri ileri sürüldü

Antalya'da 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını otomobilde bırakarak define aramaya gittikleri öne sürülen 2 kişi, mahsur kaldıkları Güver Uçurumu'ndan kurtarıldı.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ferhat İ. ve Ahmet D, Güver Uçurumu'nda kaybolduklarını bildirdi.

Yardım isteyen kişiler, yanlarındaki 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da yaklaşık 9 saattir bir miktar gıda ve içecekle otomobilde kendilerini beklediklerini belirtti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri, önce otomobildeki çocukları kurtardı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

UMKE'ye ait termal kameralı drone ile yaklaşık 14 saat süren arama çalışmalarının ardından 2 kişinin sarp bölgede mahsur kaldıkları belirlendi.

Uçuruma iplerle inen UMKE görevlileri, mahsur kalan 2 kişiyi yukarı çekmeyi başardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişinin bölgeye define aramak için geldikleri ileri sürüldü.

Uçurum bölgesine girdikleri ve izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardındanAntalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Antalya Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:25
Yatsı
20:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Arat Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.