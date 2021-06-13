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Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

13.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın bisikletlinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan K. (49) idaresindeki 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a (23) çarptı.

Araç, daha sonra karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Bisiklet sürücüsü Koç, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Hasan K. gözaltına alındı.

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