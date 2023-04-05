Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. yakalandı.

Hükümlüler, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

