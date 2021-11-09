YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

09.11.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da halk otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiyenin çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Arıcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü Yusuf T. polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Eren Arıcan'ın okul çantası ve resim dosyasının, polisler tarafından olay yerinden kaldırıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardıAntalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:22
Öğle
12:46
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Burcu Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.