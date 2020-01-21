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  4. Antalya'da hamile ablasını öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'da hamile ablasını öldüren sanık hakim karşısında

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Antalya'da hamile ablasını öldüren sanık hakim karşısında

Antalya'da kavga ettiği hamile ablasını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asilhan Çiko, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Çiko, daha önceden evi terk eden ablasını olay günü evin önündeki çekyatta yatar vaziyette gördüğünü söyledi.

Ablasının eve geri dönmesine hem sevindiğini hem de bu duruma sinirlendiğini anlatan Çiko, ablasının nikahsız birliktelik nedeniyle hamile kalmasından dolayı aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında bıçakla birbirlerine zarar vermeye başladıklarını iddia eden Çiko, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını ileri sürdü.

Kendine geldiğinde ablasını kanlar içinde gördüğünü ve boynundaki kanayan bölgeye yastıkla tampon yapmaya çalıştığını iddia eden Çiko, çabasına rağmen ablasının nefes almadığını anlattı.

Olay sonrası kendisini de öldürmeye çalıştığını belirten sanık Çiko, fakat başarılı olamadığını belirtti. Ablasının öldüğünü anladığı için ambulansa haber vermeye gerek görmediğini ve intihar girişiminde bulunduğunu ileri süren Çiko, iddianamede yer alan babasına hitaben yazdığı, "Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et" ifadelerinin yer aldığı mektuba ilişkin de "Notu kendimi öldüremediğim için yazdım." dedi.

Müşteki Mustafa Çiko ise maktulün kızı, sanığın ise oğlu olduğunu, yaşanan olaydan dolayı şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 13 Ağustos 2019'da Asilhan Çiko (18) ile ablası Kader Kübra Çiko (20) arasında kavgaya dönüşen tartışmada, kardeşi tarafından bıçaklanan Kader Kübra Çiko hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra intihar girişiminde bulunan Asilhan Çiko ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet Dava Duruşma Kader Kübra Çiko Sanık

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