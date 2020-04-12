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Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

ANTALYA HABERLERİ  | 12.04.2020 17:03 | Son Güncelleme

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelindeki iki günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili havadan denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının hafta sonu sokağa çıkma yasağına turizmin başkenti Antalya'da büyük oranda uyuldu.

Kavşaklarda kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, yasaktan muaf tutulan meslek grubundan görevliler dışındakilere ceza kesti.

Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler ise vatandaşların ekmek ve benzeri temel ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle yapılan havadan denetimlerin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, Antalya'nın terk edilmiş bir şehir havasına büründüğü dikkati çekti.

Özellikle her gün binlerce turistin ve vatandaşların uğrak yerleri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Cumhuriyet Meydanı'nın boş olması göze çarptı.

Polis helikopteri kamerasında Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçesindeki sokak ve caddelerinde de sakinliğin hakim olduğu görüldü.

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Antalya Antalya Emniyet Müdürlüğü havadan Antalya Helikopter koronavirüs

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