Antalya'da havadan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent trafiği havadan seçici göz, helikopter ve drone ile 10-16 Mart'ta denetlendi.

Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı denetimlerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.

Denetimlerde, 73 sürücüye 21 bin 280 lira ceza uygulandı.

