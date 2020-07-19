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Antalya’da helikopter şehitleri anıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.07.2020 15:55 | Son Güncelleme

Antalya’da 2006 yılında düşen helikopterde hayatını kaybeden Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ için anma töreni düzenlendi.Turizmin başkenti Antalya’da yerli ve yabancı misafirlerin huzur ve güven ortamında bulunmaları için 2006 yılı yaz sezonunu kapsayacak şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığınca, Antalya’da uygulama yapıldı.

Antalya’da 2006 yılında düşen helikopterde hayatını kaybeden Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ için anma töreni düzenlendi.
Turizmin başkenti Antalya’da yerli ve yabancı misafirlerin huzur ve güven ortamında bulunmaları için 2006 yılı yaz sezonunu kapsayacak şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığınca, Antalya’da uygulama yapıldı. Görevlendirilen helikopterin, 19 Temmuz 2006 tarihinde devriye görevini ifa ettiği esnada eski Antalya Stadyumu yanında bulunan Fevzi Çakmak Caddesine düşmesi neticesinde helikopterin içinde bulunan ve şehit olan Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ hayatını kaybetti.
Helikopterin düştüğü noktada yapılan anıtta İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve teşkilat mensuplarının katılımları ile anma töreni düzenlendi. Anma töreninde şehitlerin ruhu için okunan duanın ardından Emniyet Müdürü Ulucan, şehit aileleri ve teşkilat mensupları, Helikopter Şehitleri Anıtına karanfil bıraktı.

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