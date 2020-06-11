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Antalya’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2020-1)” yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2020-1)" kapsamında Antalya’da 8 şahsa idari işlem yapılarak 3 bin 136 TL cezai işlem uygulandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2020-1)" kapsamında Antalya’da 8 şahsa idari işlem yapılarak 3 bin 136 TL cezai işlem uygulandı. 649 araç ve 857 işyeri kontrol edildi. 95 araç sürücüsüne 71 bin 154 TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüs (Covid-19) salgınında salgının yayılmasının engellenmesi, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, tamamen kapatılan ya da kısıtlanan iş yerlerine yönelik tedbirler ile sosyal izolasyon kuralllarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla lokanta, restorant, kafe, playstation gibi oyun salonları ile kamuya açık yerlerde salgının yayılan hızının kontrol altında tutulmasının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak iki aşamalı “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2020-1)” gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Antalya’da asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, güvenlik, narkotik suçlarla mücadele, havacılık ve çocuk şube müdürlükleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam 548 personel, 180 ekip katıldı.
Antalya genelinde lokanta, restorant, hastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali, park/bahçe, rekreasyon alanı, kafe, oyun salonlarında ve ana kavşak, meydan, alışveriş merkezi, sahil bantları gibi alanlarda yapılan “Huzurlu Sokaklar Uygulamaları (2020-1)” sonucunda 2 bin 903 şahıs sorgulandı, bir yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 8 şahsa idari işlem yapılarak toplamda 3 bin 136 TL cezai işlem uygulandı. 649 araç ve 857 işyeri kontrol edildi. 95 araç sürücüsüne 71 bin 154 TL cezai işlem uygulandı. Bir aranan icralık araç yakalandı.

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